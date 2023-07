Inspector Gadget - Mad Time Party: ecco il nuovo teaser trailer

Inspector Gadget – Mad Time Party, sviluppato da Smart Tale Games e pubblicato da Microids, è un nuovo party game per uno o quattro giocatori che permette di immergersi nell’iconico mondo del celeberrimo Ispettore Gadget. Sarà possibile passeggiare nelle ambientazioni della serie originale, incontrare personaggi come il Commissario Quimby, Penny o gli agenti della M.A.D. e utilizzare i vari gadget del protagonista per combattere le forze della M.A.D.









Metro City è caduta sotto il controllo del malvagio Dr. Claw, il cattivone dell’occasione. Per salvare la città, l’ispettore Gadget deve usare una macchina del tempo per tornare nel passato e cambiarlo, anche se potrebbe causare enormi problemi. Purtroppo, la macchina si rompe e gli antenati dell’ispettore vengono teletrasportati nel presente. La missione? Esplorare Metro City e affrontare gli antenati dell’Ispettore Gadget per recuperare le parti mancanti della sua macchina, in cui si dovrà risolvere una serie di missioni con minigiochi per sbloccare i bulloni necessari a ripararla. Ricordiamo che Inspector Gadget – Mad Time Party uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.