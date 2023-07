Hitman World of Assassination: svelato un nuovo personaggio

Hitman World of Assassination, sviluppato da IO Interactive, è la trilogia dedicata al nuovo corso che vede protagonista l’Agente 47, l’iconico personaggio di una serie ormai storica considerata imprescindibile per gli amanti dei videogiochi stealth. IO Interactive, infatti, annuncia oggi una nuovissima missione con la superstar internazionale Dimitri Vegas.









Dimitri Vegas interpreterà il ruolo di “The Drop”, un DJ diventato impresario della droga deciso a controllare la scena in un modo o nell’altro. “Sono estremamente entusiasta di far parte dell’universo di Hitman”, ha dichiarato Dimitri. “È sempre emozionante essere coinvolti in progetti creativi e non vedo l’ora di vedere come tutti reagiranno al mio personaggio quando la missione verrà lanciata entro la fine dell’anno”.

“Siamo molto entusiasti di collaborare con Dimitri Vegas in una nuovissima missione Elusive Target in Hitman World of Assassination”, ha dichiarato Hakan Abrak, CEO di IO Interactive. “Questa sarà la prima missione Elusive Target che abbiamo creato nel corso di questi due due anni e siamo molto felici che la nostra community appassionata e i nuovi arrivati ​​al gioco potranno godersela gratuitamente entro la fine dell’anno, come parte del venticinquesimo anniversario del franchise“. Ricordiamo che Hitman World of Assassination è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.