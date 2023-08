Mortal Kombat 1: trailer con i nuovi combattenti

Mortal Kombat 1, sviluppato da NetheRealm Studios e pubblicato da Warner Bros., uscirà il prossimo 14 settembre 2023 su PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PC. Raccontato prima dal nostro Gabriele Barducci e poi dal nostro Emanuele Feronato, il dodicesimo – non primo, eh – capitolo del franchise si prepara al lancio con ulteriori novità.









I due nuovi personaggi vengono presentati in un nuovo trailer chiamato Sovrani del Regno Esterno, in cui si può vedere un’anteprima del gameplay e degli elementi della storia. In quanto sovrano supremo dell’esercito del Regno Esterno, il Generale Shao ha dimostrato la propria lealtà verso il regno con innumerevoli vittorie sul campo di battaglia e ha uno stile di gioco che domina gli avversari accumulando forza e volontà ferrea. Sindel è l’imperatrice del Regno Esterno e combatte per proteggere la propria famiglia e l’impero utilizzando la propria capacità di sbaragliare i nemici tramite i suoi capelli infidi, le grida penetranti e il potere di levitare. Inoltre, nel video fanno la propria comparsa Motaro e Shujinko come nuovi combattenti Kameo, i quali contribuiranno agli scontri fornendo diverse mosse di supporto.