7th Guest VR arriverà a ottobre

7th Guest VR, sviluppato e pubblicato da Vertigo Games, uscirà sulle piattaforme di realtà virtuale il prossimo 19 ottobre 2023. I giocatori hanno anche potuto dare un’occhiata alla grafica mozzafiato e agli intriganti enigmi che li attendono in The 7th Guest VR, ognuno accuratamente realizzato e riprogettato da zero per sfruttare al massimo l’esperienza VR. Sono state mostrate anche altre scene volumetriche rivoluzionarie, in cui i giocatori assistono alle apparizioni spettrali degli sfortunati ospiti, nella loro piena gloria 3D.









“Con The 7th Guest VR puntiamo a superare i limiti di ciò che è possibile nella realtà virtuale, proprio come faceva il gioco originale con il CD-rom“, ha affermato Paul van der Meer, Game Director dell’opera in VR. “Il trailer della storia mostra i reali risultati ottenuti dalla cattura volumetrica a questo livello, dando ai giocatori la possibilità di assistere ad un assaggio dell’intensa atmosfera e di osservare i personaggi mentre esplorano gli strani avvenimenti della villa, insieme alle sinistre ragioni per cui sono stati portati lì“.