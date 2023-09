Test Drive Unlimited: Solar Crown mette in mostra il suo gameplay

Nacon e KT Racing hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di Test Drive Unlimited: Solar Crown che ci porta alla scoperta dell’isola di Hong Kong, mostrandoci alcune delle ambientazioni del videogioco di corse automobilistiche.









Il filmato si apre con la visita in una concessionaria di auto italiane, con l’avatar del giocatore che acquista una Alfa Romeo. Alla guida della sua nuova vettura, il protagonista attraversa le strade della città. Non c’è spazio per le corse in questo video, che invece si concentra sull’esplorazione della mappa. A dire il vero sembrano esserci alcuni problemi piuttosto evidenti in questo trailer, in particolare il modo in cui l’auto si comporta in maniera irrealistica sull’asfalto, tuttavia gli sviluppatori hanno ancora un po’ di tempo per mettere a punto il gioco e rifinirlo in tempo per l’uscita.

Test Drive Unlimited: Solar Crown, infatti, uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S all’inizio del 2024. Manca ancora una data di lancio definitiva.