Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, ecco un panoramica del gioco

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, sviluppato e pubblicato da Frontier Developments, è lo strategico in tempo reale ispirato al gioco da tavolo di Games Workshop in arrivo a novembre su PlayStayion 5, PC e Xbox Series X|S. Il gioco offrirà anche le tipiche funzionalità cross-platform.









Il video, lungo tre minuti, mostra le principali novità dell’opera. Sarà presenta una campagna cinematografica, con cutscene coinvolgenti e una storia ricca di personaggi da conoscere, scritta in collaborazione l’autore Gav Thorpe, ormai pratico dei racconti su Warhammer attraverso la divisione Black Library. Al suo interno, i giocatori potranno vivere varie opzioni di gioco, ma soprattutto un multigiocatore definito dal team come “Completo”. Si potrà giocatore in multipiattaforma uno contro uno e due contro due, con avversari umani o con l’intelligenza artificiale. Le terre selvagge, inoltre, veranno rese procedurali, garantendo varietà di ambientazioni in un esperienza dedicata per giocatore singolo. E si potrà usare la creatività, costruendo, condividendo e avviando delle competizioni sulle proprie mappe o quelle di altri giocatori.