Quake II Enhanced si aggiorna

La versione migliorata di Quake II, con l'aggiornamento rilasciato quest'oggi, implementa ulteriori novità al suo interno, oltre che correzioni al bilanciamento dell'opera e ulteriori bug. Trattandosi del primo aggiornamento, su console è stata inserita la vibrazione del pad quando si subiscono danni, oltre a menu di salvataggio specifico in base alla campagna che si affronta.









Ecco i problemi risolti sia su PC e che su console:

Ridotta la dimensione del cono visivo sui mostri in attesa di un’imboscata per risolvere alcuni casi di attivazione accidentale delle trappole.

Lo scudo energetico non si riattiva più dopo aver raccolto le munizioni se era stato disattivato manualmente.

I potenziamenti non lasciano più una traccia fantasma dopo la morte di un giocatore e risolto un problema di crash quando un soldato provava a usare un attacco in corsa contro nessuno. Per i dettagli sul nuovo aggiornamento, ecco il link.