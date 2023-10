Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: al via il programma eSport

Mortal Kombat 1 Pro Kompetition sarà un nuovo programma sul nuovo videogioco sviluppato da NetheRealms e pubblicato da Warner. Bros, supportato direttamente da RTS. Con un montepremi totale di duecentoventicinquemila dollari, la nuova lega mira a realizzare un ecosistema internazionale di giocatori. L’inizio è previsto per il 20 ottobre all’East Coast Throwdown e terminerà terminerà con uno scontro tra ventiquattro giocatori al Final Kombat World Championship, evento che si terrà a giugno 2024.









La Mortal Kombat 1 Pro Kompetition presenterà anche tre programmi regionali composti da sottoregioni segmentate, inclusi tre eventi di qualificazione online e una finale regionale. Le tre regioni includono la Lega Nord Americana, l’Interkontinental Kombat e la Liga Latina, con i migliori otto giocatori di ogni regione che timbreraranno letteralmente il biglietto per la finale regionale online, così da avere la possibilità di qualificarsi per il Final Kombat World Championship.