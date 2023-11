Dragon Quest Monster: Il Principe Oscuro avrà il multiplayer

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, sviluppato e pubblicato da Square Enix, arriverà in esclusiva su Nintendo Switch. In tal senso, oggi è stata confermata la presenza del multigiocatore: competendo contro amici e rivali di tutto il mondo, i giocatori potranno affinare le proprie capacità, rinforzare i propri mostri e combattere per diventare il domamostri numero uno in classifica.









avventura di Psaro e trasferire poi la propria squadra di mostri nel gioco completo alla sua uscita. Il gioco completo uscirà il primo dicembre 2023 in tutto il mondo. Le popolari Battaglie online torneranno nella serie Dragon Quest Monsters insieme a nuove dinamiche di gioco come le risse a raffica, apprezzate dai giocatori.