Licenziamenti in Digital Extremes, chiusa la divisione di publishing

Altro giorno, altra notizia di licenziamenti in questo anno particolarmente difficile per l’industria dei videogiochi. Questa volta tocca a Digital Extremes, la compagnia di Warframe e del prossimo Soulframe, che stando a quanto segnalato da Destructoid ha licenziato una ventina di persone.

Lo studio specializzato in videogiochi live service ha chiuso la sua divisione di publishing dopo il parziale flop di Wayfinder, il MMORPG sviluppato da Airship Syndicate e prodotto proprio da Digital Extremes attualmente in Accesso Anticipato. “Confermiamo di aver deciso di cessare le operazioni della nostra divisione dedicata ai progetti esterni,” si legge in una nota di un portavoce della compagnia. “Di conseguenza abbiamo dovuto dire addio a diversi membri del team.”

La stessa compagnia ha fatto sapere che sta lavorando con Airship Syndicate al fine di trasferire l’intera operazione legata a Wayfinder nelle loro mani. Infine, Digital Extremes dichiara che d’ora in poi si dedicherà esclusivamente ai progetti interni, come i già citati Warframe e Soulframe.