Soulframe di Digital Extremes mostra il suo gameplay

In occasione del TennoCon 2023 che si è tenuto lo scorso weekend, Digital Extremes ha diffuso un lungo video di gameplay dedicato a Soulframe, il suo nuovo MMORPG free-to-play ad ambientazione fantasy.









Il prossimo videogioco degli autori di Warframe condividerà con quest’ultimo alcuni degli elementi che hanno fatto la fortuna dell’action fantascientifico: tra questi la generazione procedurale dei dungeon, per esempio. Il sistema di combattimento, però, sarà molto diverso. Comìè possibile apprezzare dal filmato qui in alto, gli scontri di Soulframe avranno un ritmo molto più lento e ragionato, quasi come se ci trovassimo di fronte a un soulslike.

Ancora nessuna notizia per quanto riguarda periodo di uscita e piattaforme di riferimento.