La nuova avventura Metroidvania di Ubisoft Montpellier, Prince of Persia: The Lost Crown, è da oggi disponibile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Questo nuovo percorso, non direttamente collegato con i nomi altisonanti del franchise e con le opere del 1989, arriva sul mercato con voti incoraggianti dalla stampa specializzata e da un voto positivo affibbiato dal nostro Alteridan (a tal proposito, ecco qui la sua recensione).









Il giocatore potrà tuffarsi in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrà manipolare i confini del tempo e dello spazio, vestendo i panni dell’abile spadaccino Sargon, crescendo fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali.