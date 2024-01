RoboCop: Rogue City si aggiorna con il New Game Plus

Nacon e Teyon hanno pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di RoboCop: Rogue City che introduce la modalità New Game Plus.









Questa nuova modalità permette di ricominciare il gioco mantenendo gli upgrade sbloccati nella partita precedente, magari approfittando del nuovo livello di difficoltà più alto denominato “There Will Be Trouble”. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge anche una skin dorata per la pistola Auto9, disponibile dopo aver completato il gioco almeno una volta.

Ricordiamo che RoboCop: Rogue City è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Qui trovate la nostra recensione.