Silent Hill: The Short Message supera i 2 milioni di download

Presentato e pubblicato nel corso del recentissimo State of Play di Sony, Silent Hill: The Short Message, vergato dal nostro Kommissario, ha superato questo oggi i due milioni di download su PlayStation 5. La produzione è ora disponibile, infatti, su PlayStation Store.









Dopo aver ricevuto dei messaggi da parte della sua amica Maya, Anita si ritrova nei pressi di un palazzo in rovina, famigerato per le voci sui suicidi avvenuti in quel luogo. Attirata al suo interno, Anita perde il senso della realtà, si ritrova in luoghi bizzarri e sovrannaturali inseguita da un mostro deforme.