Dead Island 2 arriverà su Steam

Dead Island 2, l’action RPG sviluppato e pubblicato da Deep Silver, arriverà su Steam tra due mesi, lunedì 22 aprile. Il titolo è ambientato in una versione alternative di Los Angeles, un luogo disseminato di morte e distruzione. Con la città in quarantena a causa di un virus letale, sarà il cacciatore, immune al virus, a intraprendere un epico viaggio pulp, ad incontrare un folle cast di personaggi ed esplorare luoghi noti come Beverly Hills, Venice Beach e Santa Monica per scoprire la verità dietro l’epidemia e chi o cosa si è trasformato.









Per contribuire a questa carneficina, i giocatori possono costruire ed equipaggiare una miriade di armi, mod e abilità che consentono una personalizzazione completa e creazioni folli. I giocatori incontreranno una moltitudine di tipi di zombie diversi, ognuno con le proprie mutazioni, attacchi e variazioni a tema LA.