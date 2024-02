Final Fantasy XIV è da oggi su Xbox

Final Fantasy XIV, l’opera multiplayer di Square Enix, è da oggi disponibile anche su Xbox. Non certo un caso, considerando la pubblicazione della recensione della settima fantasia finale recensita dal nostro Dan Hero. Inoltre, sono stati recentemente annunciati i DLC dedicati al quattordicesimo capitolo del franchise, in arrivo proprio questa estate.









Sebbene ammaccati dal loro trionfo da The First, il Guerriero della Luce e gli Eredi della Settima Alba sono finalmente a casa. In loro assenza, si è prodotta una calamità ancora più terribile del fulgido oblio: un secondo avvento degli Ultimi Giorni. Se prevalesse la disperazione, la miriade di conflitti che oggi devasta queste terre non farebbe altro che preannunciare la fine della vita nella Sorgente.