The Plucky Squire: ecco una panoramica sul gameplay

Sviluppato da All Possibles Futures e pubblicato da Devolver Digital, The Plucky Squire si mostra con un nuovo video gameplay che approfondisce la principali dinamiche di gioco, in una sorta di mini puzzle da risolvere attraverso tanto studio.









Un coraggioso scudiero segue le magiche avventure di Jot e dei suoi amici, personaggi dei libri di fiabe che scoprono un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine del loro libro. Quando il malvagio Humgrump si rende conto di essere il cattivo del libro, destinato a perdere la sua battaglia contro le forze del bene per l’eternità, caccia l’eroico Jot dalle sue pagine e cambia la storia per sempre.