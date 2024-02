Sviluppato e pubblicato dal team indipendente League of Geeks, Solium Infernum è ora disponibile su PC, vergato dal nostro Emanuele Feronato. Il titolo offre intricate strategie politiche basate su inganni, sotterfugi e tradimenti ambientato all’inferno.









Il gioco include diverse modalità multigiocatore, ideali sia per chi ha poco tempo a disposizione sia per chi preferisce lunghe sessioni strategiche. Le partite multigiocatore asincrone supportano fino a sei utenti, che possono giocare a turno per diversi giorni o settimane.