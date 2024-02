PlayStation VR 2: in arrivo giochi PC in realtà virtuale

PlayStation VR 2, la nuova piattaforma per la realtà virtuale targata Sony, ha ufficializzato ieri l’arrivo di altri videogiochi agli amanti della stessa. A darne conferma è un post che si trova su PlayStation Blog, con Sony che ha chiarito di avere ulteriori novità per il proprio visore. I videogiochi che si aggiungeranno al catalogo di PlayStation VR 2, in tal senso, saranno The Wizards – Dark Times: Brotherhood, Fragments of Fate e Arizona Sunshine 2, oltre a Zombie Army VR 2 e Soul Covenant. Inoltre, sono già partiti i test per fare in modo che PlayStation VR 2 possa essere sfruttato su computer come qualsiasi altra piattaforma PCVR, altro dettaglio importantissimo accennato quasi tra le righe.









“Il lancio di PS VR2 è avvenuto un anno fa, supportato da una selezione di oltre 40 titoli appositi che includevano esperienze completamente nuove come Horizon Call of the Mountain e Pavlov, oltre a titoli compatibili con PS VR2 come Gran Turismo 7 e Resident Evil Village. Nei successivi 12 mesi abbiamo ulteriormente ampliato le esperienze di gioco con intense avventure in prima persona come Synapse, Red Matter e Resident Evil 4 VR Mode; rompicapo come Humanity e 7th Guest VR; contenuti aggiuntivi per titoli d’azione a ritmo di musica come Beat Saber, Synth Riders e Drums Rock; divertimento in modalità multigiocatore con Among Us VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, C-Smash VRS”, ha dichiarato Gillen McAllister. Queste sono invece le parole sulla compatibilità: “Stiamo testando la possibilità dei giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC (…) Speriamo di rendere questo supporto disponibile nel 2024, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti.“