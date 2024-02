Alone in the Dark: ecco un nuovo video gameplay

Alone in the Dark, remake sviluppato da Pieces Interactive e pubblicato da THQ Nordic, si mostra in un nuovo video gameplay, con la spiegazione in un dietro le quinte da parte di Jodie Comer e David Harbour, gli attori che hanno dato forma ai protagonisti dell’oscura vicenda del Maniero Derceto, provato in anteprima dal nostro Nicholas Mercurio.









La versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Al suo interno, i giocatori potranno impersonare Edward Carnby o Emily Hartwood, esplorando nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto.