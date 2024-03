Fatal Fury: City of the Wolves in uscita nel 2025, nuovi trailer

SNK ha annunciato che l’uscita di Fatal Fury: City of the Wolves è prevista all’inizio del 2025 su piattaforme non ancora specificate. Per l’occasione sono stati pubblicati alcuni nuovi trailer.









La società giapponese di proprietà del fondo sovrano saudita ha svelato alcuni dei personaggi principali e i loro doppiatori:

Rock Howard : doppiato in inglese da Griffin Puatu e da Yuma Uchida in giapponese;

: doppiato in inglese da Griffin Puatu e da Yuma Uchida in giapponese; Terry Bogard : doppiato in inglese da Michael Schneider e da Takashi Kondo in giapponese;

: doppiato in inglese da Michael Schneider e da Takashi Kondo in giapponese; Hotaru Futaba : doppiata in inglese da Suzie Yeung e da Manaka Iwami in giapponese;

: doppiata in inglese da Suzie Yeung e da Manaka Iwami in giapponese; Tizoc : doppiato in inglese da Jalen K. Cassell e da Hikaru Hanada in giapponese;

: doppiato in inglese da Jalen K. Cassell e da Hikaru Hanada in giapponese; Preecha: doppiata in inglese da Mia Paige e da Chika Anzai in giapponese.









SNK ha inoltre annunciato che Fatal Fury: City of the Wolves sarà giocabile in occasione dell’EVO Japan che si terrà dal 27 al 29 aprile prossimi in quel di Tokyo.