Phantom Fury: annunciata la data di uscita dell'FPS

Il publisher 3D Realms e gli sviluppatori di Slipgate Ironworks hanno annunciato la data di uscita di Phantom Fury, lo sparatutto in soggettiva sequel di Ion Fury.









L’FPS ci metterà nuovamente nei panni di Shelly “Bombshell” Harrison, anni dopo aver sconfitto Jadus Heskel. Dopo essersi risvegliata dal coma, Shelly si ritrova in un mondo completamente stravolto per combattere soldati traditori e vili mutanti. Incaricata di mettere al sicuro un artefatto altamente pericoloso, il leggendario Demon Core, Shelly intraprende un intenso viaggio per gli Stati Uniti, mentre cerca di affrontare il proprio passato per salvare il futuro dell’umanità.

Phantom Fury sarà disponibile su PC via Steam e GOG dal 23 aprile. Le versioni console, invece, verranno pubblicate in un secondo momento.