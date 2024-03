Until Then: l'avventura di Polychroma Games esce a maggio

Il publisher Maximum Games e gli sviluppatori di Polychroma Games hanno annunciato la data di uscita di Until Then, una nuova avventura narrativa ambientata nelle Filippine.









Il videogioco ci metterà nei panni di Mark Borja, impegnato a vivere le gioie e i dolori di un altro anno di scuola superiore. La vita di Mark e dei suoi amici scorre normalmente, tra una lezione di pianoforte, un giorno di scuola e le insicurezze che caratterizzano il periodo dell’adolescenza, finché un incontro fatidico mette in moto una serie di eventi che sconvolge la vita di Mark: le persone scompaiono e i ricordi diventano inaffidabili.

Questa la descrizione del gioco: “Affronta questioni filosofiche nei panni del personaggio principale. Commetti errori e prendi decisioni difficili. Mark riuscirà a sostenere i suoi amici e a essere presente per loro quando necessario, o li deluderà? Riuscirà a far guarire le sue ferite, lasciando andare il passato? Decidi in che modo Mark dovrà crescere e adoperarsi per migliorare nel corso della storia.”

Until Then sarà disponibile su PC e PS5 dal 23 maggio. Al momento è possibile scaricare una demo tramite Steam.