Paper Mario: Il Portale Millenario, un trailer dedicato alla storia

Nintendo ha confezionato un nuovo trailer dedicato alla storia di Paper Mario: Il Portale Millenario, riedizione del videogioco pubblicato originariamente su GameCube che arriverà tra poche settimane su Switch.









Il trailer racconta il preambolo che dà il via alle vicende del gioco e a tutto l’intreccio narrativo. Questa la sinossi: “Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte della Principessa Peach, Mario si mette in viaggio per Fannullopoli. Ma al suo arrivo, scopre che della principessa non c’è alcuna traccia! Così, dopo essere venuto al corrente della leggenda delle Stelle cristallo, parte alla loro ricerca, sperando che lo conducano anche a Peach.”

Paper Mario: Il Portale Millenario sarà disponibile su Nintendo Switch dal 23 maggio.