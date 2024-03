It Takes Two: vendite oltre quota 16 milioni

Hazelight Studios ha annunciato che le vendite di It Takes Two hanno superato quota 16 milioni di copie, certificando il successo dell’action adventure cooperativo edito da Electronic Arts.

Pubblicato esattamente tre anni fa, il videogioco diretto da Josef Fares è stato apprezzatissimo sia dal pubblico che dalla critica. Nella recensione che pubblicammo a ridosso dell’uscita, il nostro Marco Bortoluzzi lo definì “una gioia da vedere e da vivere, vario e divertente da giocare” dichiarando che “It Takes Two è un titolo come se ne vedono pochi“.

Ricordiamo che It Takes Two è disponibile su tutte le principali piattaforme, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.