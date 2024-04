Nightdive Studios annuncia PO'ed: Definitive Edition

Nightdive Studios ha presentato il suo prossimo rifacimento: si tratta di PO’ed: Definitive Edition, edizione rimaneggiata dello sparatutto pubblicato su 3DO da Accolade nel 1995 e approdato successivamente sulla prima PlayStation.









In PO’ed vestiamo i panni del cuoco Ox, la cui nave spaziale è stata invasa da orde di alieni. Ispirato a DOOM e Quake, PO’ed presenta 25 livelli, un ampio arsenale di armi, tra cui spiccano un trapano e la cercacarne, nonché 16 tipologie di nemici da affettare e sbudellare. La Definitive Edition di PO’ed potrà contare su grafica rinnovata, antialias, framerate aumentato e controlli riprogettati, per una performance in 4K fino a 144 FPS.

Segnaliamo, infine, che non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, tuttavia sappiamo che PO’ed Definitive Edition verrà pubblicato prossimamente su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.