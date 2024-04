Capes: il tattico a turni con i supereroi in uscita a maggio

Daedalic Entertainment ha annunciato la data di uscita di Capes, il tattico a turni a tema supereroistico sviluppato da Spitfire Interactive e in arrivo su PC e console.









Capes ci trasporta in un universo in cui i super criminali hanno vinto: qui le persone con i poteri vengono perseguitate, arrestate e deportate chissà dove. Prendendo le redini di un gruppo di giovani eroi, spetta a noi combattere per liberare King City dalla morsa dei criminali attraverso missioni con combattimenti tattici a turni. Sarà dunque necessario reclutare supereroi in erba, farli crescere, potenziarne le capacità e sbloccare nuove abilità.

Capes sarà disponibile dal 29 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.