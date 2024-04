Cat Quest III: ecco la data d'uscita

The Gentlebros e Kepler Interactive hanno annunciato che Cat Quest III, il gioco di ruolo d’azione open-world in 2,5D, sarà lanciato su Nintendo Switch l’8 agosto 2024. Il titolo verrà pubblicato anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, e PC (Steam).









Nei vasti mari dei Gattaibi si celano preziose ricchezze ma anche pericoli inaspettati per gli aspiranti pirati! Si potranno esplorare isole uniche e pittoresche, incontrando una moltitudine di personaggi misteriosi, con il giocatore che salperà alla ricerca della leggendaria Stella Polare. Inoltre, è disponibile la demo su Nintendo Switch per saggiare le prime ore di gioco.