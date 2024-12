Indiana Jones e l’antico Cerchio è ora disponibile in Accesso Avanzato su Xbox Series X|S, PC e Game Pass

Sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks, Indiana Jones e l’Antico Cerchio è da oggi disponibile in Accesso Avanzato su PC (Steam), su Xbox Series X|S e su Xbox Game Pass. Qua la nostra recensione.

Indiana Jones e l’antico Cerchio unisce ambientazioni mozzafiato, intricati rompicapi da risolvere e intensi combattimenti corpo a corpo per un’autentica esperienza in stile Indiana Jones. Ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta e Indiana Jones e l’Ultima Crociata, i giocatori vivranno una nuova storia per giocatore singolo basata su narrazione, misteri archeologici, pericoli e intrighi.