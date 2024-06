Baldur's Gate 3 ottiene il Nebula Award per la scrittura

La Science Fiction and Fantasy Writers Association ha annunciato i vincitori dei Nebula Award di quest’anno, tra cui spicca anche Baldur’s Gate 3 nella categoria dedicata alla scrittura dei videogiochi. In lizza per il premio vi erano anche Alan Wake 2, The Bread Must Rise, Chants of Sennaar, Dredge, e Ninefox Gambit: Machineries of Empire Roleplaying Game.

Il riconoscimento è andato a tutto il team creativo di Larian Studios, che comprende le seguenti persone: Adam Smith, Adrienne Law, Baudelaire Welch, Chrystal Ding, Ella McConnell, Ine Van Hamme, Jan Van Dosselaer, John Corcoran, Kevin VanOrd, Lawrence Schick, Martin Docherty, Rachel Quirke, Ruairí Moore, Sarah Baylus, Stephen Rooney, Swen Vincke.

Baldur’s Gate 3 va così a unirsi ai vincitori delle precedenti edizioni dei Nebula Award, tra cui Elden Ring, Thirsty Sword Lesbians, Hades e The Outer Worlds.