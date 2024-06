Dead Island 2 è in arrivo su Mac

Dead Island 2, l’action RPG recensito dal nostro Emanuele Feronato, è in procinto di arrivare su Mac. Disponibile nel corso dell’anno, tramite il Mac App Store, il titolo permette ai giocatori di esplorare un’iconica Los Angeles intrisa di sangue (o HELL-A, come ci piace chiamarla).

“Dead Island 2 funziona in modo nativo sui Mac con Apple Silicon, con prestazioni incredibili, un gameplay fluido e coinvolgente, e il supporto delle tecnologie software di macOS come HDR e MetalFX Upscaling”, ha dichiarato il team di sviluppo. Nel gioco, un’epidemia mortale si sta diffondendo in città, trasformando gli abitanti in zombie. Morso, infetto, ma più che immune, il giocatore deve scoprire la verità dietro il caos e scoprire chi – o cosa – è.