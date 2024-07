Surgent Studios licenzia una dozzina di dipendenti

Il team che ha dato i natali a Tales of Kenzera: ZAU, Surgent Studios, ha confermato il licenziamento di poco più di una dozzina di dipendenti.

“Purtroppo Surgent si unisce ai tanti studi colpiti da licenziamenti quest’anno con poco più di una dozzina di persone coinvolte [nei tagli],” si legge in un breve comunicato diffuso sui social. “È un periodo difficile per il settore dei videogiochi, ma siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro svolto dal team e dei complimenti ricevuti dai critici e dai giocatori. La nostra priorità ora è il supporto alle persone coinvolte, continuare il lavoro su ZAU, e guardare al futuro dei nostri progetti.”

Nonostante un discreto successo di critica e di pubblico, le vendite di Tales of Kenzera: ZAU sono state deludenti. Non si conoscono i dati ufficiali, ma le stime di SteamDB ipotizzano una forbice tra 13 mila e 16 mila copie vendute su Steam: cifre purtroppo molto basse. Ricordiamo che il gioco è in vendita anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, oltre che su altre piattaforme digitali per PC.