Level Zero: Extraction, ecco la data di uscita in Accesso Anticipato

Lieve rinvio per Level Zero: Extraction, la cui uscita in Accesso Anticipato su Steam è slittata di una settimana rispetto alla data annunciata in precedenza. Lo sparatutto di estrazione a tinte horror non verrà pubblicato il prossimo 6 agosto, come rivelato in passato, bensì il 13 agosto.

In Level Zero: Extraction tre squadre composte da un massimo di tre mercenari si contendono il bottino nella speranza di tornare indietro sani e salvi, il tutto mentre due letali mostri alieni controllati da altrettanti giocatori danno loro la caccia. Gli sviluppatori di Doghowl Games fanno sapere che l’Accesso Anticipato durerà almeno dodici mesi, durante i quali verranno aggiunti nuovi nemici, armi, mappe, ricompense e molto altro sulla base del feedback della community.