Annunciati un Indie World e un Nintendo Partner Showcase

Nella giornata di domani, Nintendo trasmetterà un Indie World e un Nintendo Partner Showcase per aggiornare i giocatori dei prossimi videogiochi in arrivo questo autunno. La diretta di entrambe durerà circa quaranta minuti. La Grande N, inoltre, sottolinea che non sarà presente alcun annuncio riguardante il successore di Nintendo Switch. Come accennato poco fa, potrebbe concentrarsi sulle pubblicazioni della casa di Kyoto del calibro di The Legend Of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party: Jamboree.

Ricordiamo, inoltre, che The Legend Of Zelda: Echoes of Wisdom arriverà su Nintendo Switch il prossimo 26 settembre, mentre Super Mario Party: Jamboree il prossimo 17 ottobre 2024.