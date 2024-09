Annunciato Neon Inferno, un run and gun in uscita nel 2025 su PC

Lo studio indipendente Zenovia Interactive ha annunciato il run and gun Neon Inferno, in uscita su PC tramite Steam nel corso del 2025.

Ambientato in un futuro distopico, nella città di New York, dove i sindacati criminali controllano quattro dei suoi cinque distretti, combattendo tra loro e contro la polizia corrotta in una guerra per la supremazia. Gli equilibri del conflitto cambiano quando subentra una famiglia criminale alle prime armi che cerca di assicurarsi il suo posto, lottando per il potere proprio come tutti gli altri.

Nei panni di un assassino al soldo di questa nuova fazione, le missioni del protagonista lo porteranno dai quartieri poveri e devastati dalla guerra del Bronx, dove la polizia e le gang combattono una guerra feroce che incendia interi quartieri, ai giardini al neon recintati di Inner Manhattan, dove l’alta borghesia vive protetta dal caos del mondo esterno.

Gli sviluppatori descrivono Neon Inferno come un mix tra Contra e Wild Arms, mentre confermano che sarà possibile affrontare l’avventura in modalità cooperativa assieme a un amico. Non mancheranno vari livelli di difficoltà, tra cui una modalità facile per chi è alle prime armi e una Arcade Mode da un solo credito, per i temerari. Peccato non si conosca ancora la data di uscitta ufficiale.