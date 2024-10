Sea of Stars: l'aggiornamento Dawn of Equinox arriva novembre

Sabotage Studio ha fatto sapere che l’aggiornamento Dawn of Equinox di Sea of Stars verrà pubblicato il prossimo 12 novembre su tutte le piattaforme, dunque PC e console PlayStation, Xbox e Switch.

Questo update gratuito porterà con sé diverse novità, tra cui la modalità cooperativa locale per tre giocatori, un sistema di combattimento rivisitato e ribilanciato, un aggiornamento del prologo per renderlo più scorrevole con l’aggiunta di vari combattimenti, un selettore di difficoltà con tre modalità predefinite, una nuova reliquia per gli amanti delle speedrun, un nuovo intermezzo cinematografico, e infine l’aggiunta della localizzazione in francese canadese per i quebechiani.

Ricordiamo infine che Sabotage Studio è al lavoro su Throes of the Watchmaker, un vero e proprio DLC gratuito che introdurrà nuovi nemici, livelli, classi per i protagonisti, un comprimario inedito, dungeon, boss e molto altro. Questa espansione di Sea of Stars verrà pubblicata in primavera.