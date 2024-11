Reflector Entertainment ha licenziato il 18% dei dipendenti

Tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dello studio di sviluppo, Reflector Entertainment ha annunciato di aver licenziato circa il 18% dei dipendenti.

“Pochi istanti fa, abbiamo informato il nostro team che stiamo riorientando i nostri sforzi mentre entriamo in una nuova fase di sviluppo,” si legge nel comunicato firmato dal general manager Marc-André Séguin. “I cambiamenti derivanti da questa transizione sono necessari per raggiungere in modo efficiente i nostri obiettivi più urgenti, garantendo al contempo che ogni membro del nostro team possa contribuire in modo significativo ai nostri progetti in corso.”

Lo studio precisa che i cambiamenti non derivano da fattori commerciali o da pressioni esterne, piuttosto dipendono dal fatto che non è possibile assicurare il lavoro a tutti i dipendenti: “Con la recente pubblicazione di Unknown 9: Awakening e con le nostre due principali linee di produzione che entrano nelle prime fasi di sviluppo, dobbiamo assicurarci che il nostro personale sia concentrato al massimo sul contributo ai progetti che traggono pieno vantaggio dalle loro competenze.”