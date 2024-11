Kadokawa conferma i rumor sull'acquisizione da parte di Sony

Appena due giorni fa abbiamo riportato un’indiscrezione secondo cui Sony avrebbe intenzione di acquisire Kadokawa Corporation. Ora quest’ultima ha confermato tali rumor tramite una breve nota stampa ufficiale, che riportiamo di seguito in forma integrale.

“Sono stati pubblicati alcuni articoli sull’acquisizione di Kadokawa Corporation (di seguito “la Società”) da parte di Sony Group Inc. Tuttavia, queste informazioni non sono state annunciate dalla Società. La Società ha ricevuto una lettera iniziale di intenti per acquisire le azioni della Società, ma al momento non è stata presa alcuna decisione. Se dovessero esserci notizie che dovranno essere annunciate in futuro, faremo un annuncio in modo tempestivo e appropriato.”

Dunque Kadokawa ha sì ricevuto una proposta da parte di Sony, tuttavia le trattative sarebbero ancora in corso e non è detto che vadano in porto.