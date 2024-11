Licenziamenti in Heart Machine, lo studio di Hyper Light Breaker

Lo studio losangelino Heart Machine ha confermato di aver licenziato un numero imprecisato di dipendenti. La società ha precisato che provvederà a versare la liquidazione a tutte le persone colpite, mentre offrirà alcuni mesi di assicurazione sanitaria aggiuntiva dopo la fine del rapporto di lavoro.

“L’imminente pubblicazione di Hyper Light Breaker non sarà ostacolata da questa triste notizia, anzi, un lancio forte e tempestivo riaccenderà le opportunità per coloro che sono interessati, mentre cerchiamo di far evolvere e far crescere il gioco durante l’Accesso Anticipato. Nemmeno gli altri nostri progetti, tra cui Possessor(s), non subiranno contraccolpi“, ha dichiarato la responsabile della community e delle pubbliche relazioni dello studio, Yiyi Zhang.

Hyper Light Breaker, lo ricordiamo, verrà pubblicato l’anno prossimo su Steam in Accesso Anticipato, dove dovrebbe restare per circa un anno.