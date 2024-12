Kingdom Come: Deliverance II, ecco il trailer ufficiale della storia

Warhorse Studios e il publisher Plaion hanno confezionato il trailer ufficiale della storia di Kingdom Come: Deliverance II, il videogioco di ruolo ad ambientazione storica che debutterà l’anno prossimo su PC e console.

L’ultimo trailer si addentra nel caos, nella brutalità e negli intrighi di un mondo realistico del tardo Medioevo. Segue Henry, un giovane in cerca di giustizia per i suoi genitori assassinati, mentre intraprende un viaggio epico in cui le sue moralità e integrità vengono messe alla prova. Tra faide di sangue e cospirazioni politiche che si dipanano, le scelte di Henry determineranno il suo destino.

Recentemente entrato in fase gold, Kingdom Come: Deliverance II uscirà ufficialmente il 4 febbraio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in anticipo di una settimana rispetto alla precedente data di lancio.