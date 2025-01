NVIDIA svela le GPU GeForce RTX serie 50 al CES 2025

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, NVIDIA ha presentato non solo le nuove GPU GeForce RTX serie 50, ma anche molte altre novità, tra cui DLSS 4, RTX AI e RTX Neural Shaders.

Supportate dall’architettura NVIDIA Blackwell, Tensor Cores di quinta generazione e RT Cores di quarta generazione, le GeForce RTX Serie 50 sono guidate dall’ammiraglia GeForce RTX 5090. Stando alle parole del CEO Jensen Huang, si tratta della GPU GeForce RTX più veloce di sempre. La scheda presenta 92 miliardi di transitor, fornendo oltre 3,352 trilioni di operazioni IA per secondo (TOPS) di potenza di calcolo. Le innovazioni architetturali di Blackwell e DLSS 4 fanno sì che la GPU GeForce RTX 5090 sia il doppio più performante rispetto alla precedente GeForce RTX 4090.

“Blackwell, il motore dell’AI, è finalmente disponibile per i gamer, gli sviluppatori e i creativi“, ha dichiarato Huang. “Una fusione tra neural rendering guidato dall’AI e ray tracing, Blackwell rappresenta l’innovazione più significativa da quando abbiamo introdotto il programmable shading 25 anni fa“.

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, invece, la GeForce RTX 5090 e la GeForce RTX 5080 saranno disponibili a partire dal 30 gennaio rispettivamente a € 2.389 e € 1.199. La GeForce RTX 5070 Ti e la GeForce RTX 5070 saranno disponibili a partire da febbraio rispettivamente a € 899 e € 659. Come sempre, le Founder’s Edition saranno acquistabili sul sito NVIDIA e tramite i rivenditori selezionati.

Durante la presentazione delle novità sono stati diffusi i primi dettagli della tecnologia DLSS 4. Questa utilizza per la prima volta la Multi Frame Generation per aumentare il frame rate utilizzando l’AI per generare fino a tre frame per frame renderizzato. Lavora all’unisono con la suite delle tecnologie DLSS per migliorare la performance fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale, mantenendo al tempo stesso una reattività elevata grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex. DLSS 4 introduce inoltre la prima applicazione grafica della transformer model architecture. I modelli Transformer-based DLSS Ray Reconstruction e Super Resolution utilizzano il doppio dei parametri e una potenza di calcolo di 4 volte superiore per offrire una migliore stabilità, ghosting ridotto, maggiori dettagli e scene di gioco potenziate in termini di anti-aliasing. DLSS 4 sarà supportato dalle GeForce RTX Serie 50 in oltre 75 giochi e applicazioni disponibili al day 1. NVIDIA Reflex 2 introduce Frame Warp, una tecnica innovativa per ridurre la latenza nel gaming, migliorando il frame renderizzato basato sull’ultimo input del mouse appena prima che venga inviato al display. Reflex 2 è in grado di ridurre la latenza fino al 75%.

Insieme alle GeForce RTX Serie 50, NVIDIA ha introdotto anche RTX Neural Shaders che porta i piccoli network di AI all’interno dei programmable shaders, dando accesso ad asset con qualità cinematografica, illuminazione e altro ancora nei videogiochi in real-time. Il rendering dei personaggi di gioco è una delle task più complicate in termini di grafiche real-time, in quanto siamo portati a notare anche gli errori più piccoli o gli artefatti nei digital human. RTX Neural Faces prende come input un volto semplice rasterizzato e i dati di una posa 3D, e utilizza l’AI generativa per renderizzare un volto digitale temporaneamente stabile, in alta qualità, in tempo reale. RTX Neural Faces è accompagnato dalle nuove tecnologie RTX per capelli e pelle ray-traced. Insieme alla nuova RTX Mega Geometry, che consente di aumentare fino a 100 volte il numero di triangoli in ray-tracing in una scena.

NVIDIA ha poi presentato una suite di nuove tecnologie NVIDIA ACE che consentono ai personaggi dei giochi di percepire, pianificare e agire come i giocatori umani. I personaggi autonomi potenziati da ACE sono stati integrati in PUBG: BATTLEGROUNDS di KRAFTON e InZOI, il gioco di life sim, nonché in MIR5 di Wemade Next. In PUBG, i companion basati su NVIDIA ACE pianificano ed eseguono azioni strategiche, collaborando dinamicamente con i giocatori per garantire la sopravvivenza. InZOI presenta personaggi Smart Zoi che regolano autonomamente i comportamenti in base agli obiettivi di vita e agli eventi di gioco. In MIR5, i boss dei raid guidati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) adattano le tattiche in base al comportamento dei giocatori, creando incontri più dinamici e impegnativi.

Per finire, le GPU GeForce RTX Serie 50 potenziano i flussi di lavoro creativi. Le GPU RTX Serie 50 sono le prime GPU consumer a supportare la precisione FP4, aumentando di due volte le prestazioni della generazione di immagini AI per modelli come FLUX e consentendo ai modelli AI generativi di essere eseguiti localmente con un ingombro di memoria ridotto, rispetto all’hardware di precedente generazione. L’app NVIDIA Broadcast si arricchisce di due funzionalità beta basate sull’intelligenza artificiale per i livestreamer: Studio Voice, che migliora l’audio del microfono, e Virtual Key light, che illumina i volti per stream più definite. Streamlabs sta introducendo l’Intelligent Streaming Assistant, basato su NVIDIA ACE e Inworld AI, che funge da cohost, produttore e assistente tecnico per migliorare le livestream.