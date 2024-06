Annunciato un nuovo Nintendo Direct

Alle ore 16:00 di domani, martedì 18 giugno, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti incentrato sui titoli per Nintendo Switch in arrivo nella seconda metà del 2024. La diretta, come annunciato dalla società nipponica, non darà informazioni sul futuro della nuova console.

In tal senso, i videogiochi in arrivo sulla console della Grande N sono parecchi, tra esclusive e terze parti. Da chiarire è soprattutto cosa verrà mostrato nel corso della serata di domani, che potrebbe inoltre prevedere ulteriori opere tutte da scoprire. In tal senso, sicuramente non ci saranno nuovi annunci.

