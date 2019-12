Anime Factory svela i prossimi titoli in arrivo nel 2020

In occasione della 42ᵃ edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, ha annunciato i prossimi titoli in arrivo nel corso del 2020.

Nei primi mesi del 2020 torneranno al cinema due icone dell’animazione nipponica, Doraemon e Lupin III. Il primo andrà a celebrare il suo cinquantesimo anniversario debuttando al cinema nel primo semestre del prossimo anno con il film Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna. Il 27 febbraio 2020 sarà invece il turno di Lupin III – The First che vedrà per la prima volta nella storia di Lupin il debutto del ladro gentiluomo e la sua banda nel mondo della CGI.

Marzo e Maggio sono invece i mesi dedicati a due eventi cinema, con due capolavori della new wave dei film d’animazione giapponese dedicati all’amore tra adolescenza e maturità: Hello World e Her Blue Sky. Il primo è uno struggente racconto che sfida i limiti del tempo e dello spazio realizzato dai produttori di Your Name e sarà disponibile in sala dal 9 all’11 marzo 2020; il secondo è una nuovissima perla del cinema giapponese realizzata dagli animatori di Weathering With You e Your Name, destinata a far emozionare il pubblico di qualsiasi età dall’11 al 13 maggio.

Le novità di Anime Factory tuttavia non finiscono qui, in quanto ha in serbo tantissime sorprese anche in home video con il grande debutto di Fireworks, realizzato dal regista di Madoka Magica e dai produttori di Your Name in arrivo in DVD e Blu-ray il 13 febbraio 2020 in edizione limitata. Il 19 marzo 2020 è invece il turno di One Piece: Stampede che, a seguito della sorprendente release cinematografica, è pronto a conquistare il piccolo schermo con tre edizioni home video.