Blizzard al lavoro sulle serie animate di Overwatch e Diablo

Dopo il successo della serie animata di Castlevania, anche Blizzard vuole debuttare con due serie anime ispirate a due grandi IP del suo catalogo: Overwatch e Diablo.

La notizia ancora non confermata arriva dal profilo Linkedln di Nick van Dyk – co-presidente di Activision-Blizzard Studios. La serie di Diablo sarebbe attualmente in pre-produzione per la distribuzione in tutto il mondo su Netflix e come per Castlevania dovrebbe essere adattata in stile anime. Nell’attesa di Diablo 4 potrebbe essere il momento migliore per sfoggiare una serie animata a tema.

Per quanto riguarda Overwatch il suo profilo riporta lo sviluppo e la vendita di una serie animata basata su Overwatch, ma non viene menzionato il distributore. Non sappiamo dunque se subirà lo stesso trattamento di Diablo e se la serie sarà distribuita su Netflix o attraverso altri lidi.

Per ulteriori aggiornamenti e conferme non ci resta che attendere.

Fonte