Jamie Lee Curtis farà parte del cast del film di Borderlands

Un altro volto noto di Hollywood si unisce al cast di Borderlands, il film diretto da Eli Roth basato sull’omonima serie di videogiochi targata Gearbox Software. Stiamo parlando di Jamie Lee Curtis, l’attrice della saga di Halloween e di Knives Out, giusto per citare alcuni dei suoi tanti lavori.

La notizia rimbalza sulle colonne dell’Hollywood Reporter, dove leggiamo che la Curtis vestirà i panni di Patricia Tannis, l’archeologa specializzata in artefatti eridiani che nei videogiochi assiste i cacciatori nella loro ricerca della Cripta. Jamie Lee Curtis si unisce così a Cate Blanchett, che sarà la sirena Lilith, e a Kevin Hart, interprete del soldato Roland.

La pellicola verrà prodotta da Avi e Ari Arad e potrà contare sul supporto diretto di Randy Pitchford, coinvolto nel progetto nel ruolo di produttore esecutivo. La sceneggiatura verrà scritta da Craig Mazin, autore della serie TV Chernobyl.

