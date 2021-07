Monster Hunter: Legends of the Guild, ecco il trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale di Monster Hunter: Legends of the Guild, il film realizzato in CGI ispirato alla celebre serie videoludica prodotta da Capcom.











La pellicola narrerà le vicende del giovane Aiden, che si improvvisa cacciatore di mostri per salvare il suo villaggio da un drago che rischia di mettere in pericolo la vita dei suoi compaesani. Con l’aiuto del cacciatore Julius, Aiden si unirà ad altri membri della gilda per fronteggiare questa terribile minaccia.

Monster Hunter: Legends of the Guild debutterà su Netflix il prossimo 12 agosto 2021.