Niente Star Wars durante EA Play Live 2021

Brutte notizie per gli appassionati di Star Wars: il publisher Electronic Arts ha purtroppo fatto sapere che durante l’evento EA Play Live 2021 della prossima settimana non sarà presente alcun videogioco di Guerre Stellari. Nessun aggiornamento sul possibile sequel di Fallen Order, dunque, né annunci legati ad altri titoli riconducibili al franchise di Star Wars.

EA Play Live 2021, lo ricordiamo, verrà trasmesso in streaming a partire dalle 19:00 del 22 luglio. Nel corso dell’evento della durata di circa 40 minuti avremo modo di scoprire cos’ha in serbo per noi il publisher a stelle e strisce.

