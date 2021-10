Shenmue: ecco il primo trailer della serie anime targata Crunchyroll

Annunciata oltre un anno fa, la serie anime di Shenmue si mostra ora per la prima volta grazie a un trailer diffuso in queste ore da Crunchyroll Italia.











Realizzata in collaborazione con Adult Swim da Telecom Animation Film, la stessa compagnia di Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro e Lupin III, la serie seguirà le vicende di Ryo Hazuki nella sua missione che lo vedrà cercare giustizia per l’omicidio di suo padre. Il trailer mostra alcune sequenze che riprendono gli eventi narrati nei tre videogiochi della saga ideata da Yu Suzuki.

Shenmue: The Animation, questo il titolo dell’anime, debutterà su Crunchyroll nel 2022.