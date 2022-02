The Last of Us: la serie TV debutterà nel 2023

Brutte notizie per chi sperava di vedere la serie TV di The Last of Us entro la fine di quest’anno: il network HBO ha difatti confermato che lo show debutterà nel corso del 2023.

Intervenendo sulle colonne di Deadline, Casey Bloys di HBO ha fatto sapere che la troupe sta ancora girando alcune scene in Canada, pertanto i lavori sono ancora in corso e ci vorrà un po’ di tempo prima che la serie TV sia pronta per la messa in onda.

Ispirata alla saga videoludica di Sony e Naughty Dog, The Last of Us vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei ruoli di Joel ed Ellie mentre fanno i conti con un mondo dilaniato da un virus letale che ha trasformato buona parte della popolazione in zombie fungini. Nel progetto sono coinvolti anche lo showrunner Craig Mazin, già autore di Chernobyl, e Neil Druckmann di Naughty Dog.

