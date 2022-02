Crunchyroll è ora disponibile su Nintendo Switch

Crunchyroll, il servizio di streaming da diversi mesi di proprietà di Sony, è ora visionabile anche tramite Nintendo Switch grazie a un’apposita app da poco disponibile sull’eShop.









L’applicazione è scaricabile gratuitamente, tuttavia per utilizzare il servizio e accedere a un catalogo di centinaia di anime è naturalmente necessario un apposito account. La particolarità del servizio consiste nella possibilità di visionare gli anime gratuitamente in streaming, con inserzioni pubblicitarie durante la trasmissione. È tuttavia possibile sottoscrivere un abbonamento a Crunchyroll per rimuovere la pubblicità e accedere ad altri benefici.